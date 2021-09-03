Аваков с вином и лимонами, Смелянский на море в Хорватии, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона

Фото: Арсен Аваков

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков провожал лето с бутылкой шампанского и лимонами. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал неделю с визита в зону Операции Объединенных Сил. Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский отправился в отпуск в Хорватию.



Как политики на этой неделе возвращались в рабочий график, а кто еще продолжал отдыхать – в материале Gazeta.ua.



Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков на этой неделе встречался со своим бывшим советником Зоряном Шкиряком. Аваков одел серый гольф, а Шкиряк позировал в джинсовой рубашке. А провожал лето экс-министр с бутылкой шампанского и лимонами.



Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк чесал за ухом собак корги. Чьи это животные не уточнил, но говорит, что скоро "будет к рабочему месту не протолкнуться".



Коллега Железняка по фракции Ольга Стефанишина встречала осень на пароходе на Днепре. С помощницами сплавлялись по реке в Киеве, пили белое вино. Билет на такую поездку стоит 150 грн в час, рассказала депутат.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал неделю с визита в зону ООС. Осматривал украинские позиции, общался с военными. А 1 сентября поехал на первый звонок в Ирпенскую специализированные школу №1. Открывал новый корпус учебного заведения. И общался с первоклассниками.



Народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская выступала на дне города Ровно на этой неделе. А в последний день лета отправилась на остров Самуила Кошки вблизи Очакова. Там находится база 73-го морского центра спецназначения УСН, в который как резервист в этом году вступила депутат.



Бывший премьер Владимир Гройсман на этой неделе поехал на запад Украины. Сначала в Ивано-Франковске общался с активистами и политиками. А потом поехал в местные села – говорить с главами ОТГ, посещать школы. В одном из учебных заведений Гройсман поупражнялся на брусьях.



"Слуга" Роман Грищук на этой неделе побывал в разных областях. Вместе с председателем партии Александром Корниенко посещал Винницкую – осматривали школы, обещали учителям ноутбуки, фотографировались со школьниками-футболистами. В Винницкой области нардеп обедал сосиской на заправке с председателем Винницкой ОГА Сергеем Борзовым. В Одессе принял участие в награждении учителей мэром Геннадием Трухановым.

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Депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк праздновал 12-й день рождения своего пса Каспера. Поделился фотографиями с любимцем – на прогулке, во время тренировок. А перед рабочим неделю в Раде нардеп поехал в отпуск.



Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский уехал в отпуск в Хорватию. Ездил побережьем, осматривал местные достопримечательности, выходил на яхте в море.



Мэр Львова Андрей Садовый этой неделе гулял на "ЗахидФесте", где ему подарили футболку с 21 номером. Также сфотографировался со студентами Львовской национальной академии искусств.

Новый пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров попал в свой первый скандал на этом посту. Он обнародовал фото с высунутым языком и старым фототрюком с перспективой, во время которого он якобы поднимает пальцами расположенную далеко стелу.