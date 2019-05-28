Аваков рассказал о встрече с Зеленским

Аваков говорил с Зеленским "о делах". Фото: УНІАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков общался с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал журналистам во вторник, сообщает Укрінформ

С президентом они общались "о делах".

"О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", - рассказал Аваков.

Министр отметил, что еще будет иметь разговоры с Зеленским: "Конечно, будем контактировать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали слабые и сильные стороны Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что болел за выиграш Владимира Зеленского на президентских выборах вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.