Аваков рассказал о встрече с Зеленским

Министр внутренних дел Арсен Аваков общался с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал журналистам во вторник, сообщает Укрінформ
С президентом они общались "о делах".
"О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", - рассказал Аваков.
Министр отметил, что еще будет иметь разговоры с Зеленским: "Конечно, будем контактировать".
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Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что болел за выиграш Владимира Зеленского на президентских выборах вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
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