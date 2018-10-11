Аваков предложил, куда направить миллиарды от штрафов

10 млрд грн от штрафов министр Арсен Аваков предлагает перечислять на камеры наблюдения на дорогах. Фото: Сергей НУЖНЕНКО, lb.ua

50% средств от штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных автоматически, надо направлять МВД и Нацполиции для развития системы видеофиксации на дорогах. Соответствующий законопроект изменений в Бюджетный кодекс внес министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сейчас 100% штрафов за нарушение правил дорожного движения перечисляют в общий фонд государственного бюджета, пишут "Наші гроші"

Законопроект предлагает направлять в спецфонд 50% поступлений от правонарушений, зафиксированных автоматически, а остальные 50% - на развитие сети видеофиксации (из них 60% - на деятельность Нацполиции и МВД, а остальные - "Укравтодора" и региональным бюджетам в виде субвенции).

Автоматическая видео фиксация нарушений позволит ежегодно получать от штрафов 15-20 мрд грн, а расширение сети видеофиксации позволит увеличить эту сумму, посчитали в МВД.

На днях член коллегии МВД, народный депутат от "Народний фронт" Антон Геращенко внес в Верховную Раду законопроект, который почти идентичен вышеупомянутому документу.

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С 8 октября патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam. Делать это будут в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения.