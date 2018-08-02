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четверг, 02 августа 2018 12:26

Аваков оказался более откровеннее Порошенко

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Министр внутренних дел Арсен Аваков, в отличие от президента Петра Порошенко, открыл журналистам информацию о своем отпуске.

Об ответе Министерства внутренних дел на запрос сообщают "Українські Новини"

"... министр внутренних дел Аваков Арсен Борисович находится в отпуске с 16 июля по 3 августа", - сказано в документе.

 

Другие подробности не указаны.

Ранее Администрация президента отказалась предоставить информацию о летнем отпуске Порошенко и его стоимость. Об этом писала журналист Анна Бабинец в Facebook.

"Администрация президента не считает отпуск президента информацией, касающейся публики", - сообщила представитель СМИ.

 

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "вздрагивает", когда слышит о едином кандидате.

"Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты - наряду с другими", - сказал он.

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августа

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