Аваков оказался более откровеннее Порошенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в отличие от президента Петра Порошенко, открыл журналистам информацию о своем отпуске.
Об ответе Министерства внутренних дел на запрос сообщают "Українські Новини"
"... министр внутренних дел Аваков Арсен Борисович находится в отпуске с 16 июля по 3 августа", - сказано в документе.
Другие подробности не указаны.
Ранее Администрация президента отказалась предоставить информацию о летнем отпуске Порошенко и его стоимость. Об этом писала журналист Анна Бабинец в Facebook.
"Администрация президента не считает отпуск президента информацией, касающейся публики", - сообщила представитель СМИ.
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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "вздрагивает", когда слышит о едином кандидате.
"Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты - наряду с другими", - сказал он.
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