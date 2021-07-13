Аваков не пришел на заседание фракции "Слуги народа"

Министр внутренних дел Арсен Аваков не приходил на заседания фракции "Слуги народа".
Неизвестно, почему он решил так сделать, сказал в интервью "Цензор.нет" лидер фракции Давид Арахамия.
"Но не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий", - сказал он.
Арахамия заявил, что "камней за пазухой" не осталось. Признался, что раньше знал о том, что Аваков напишет заявление об отставке. Предполагает, что Аваков придет в парламент для отчета о своей деятельности на посту министра.
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"Сегодня поступило его заявление, оно зарегистрировано. Завтра будет проведено правоохранительный комитет, где его рассмотрят и рекомендуют для принятия решения Верховной Радой. В четверг, если все нормально и решение будет принято, мы в перерыве соберем фракцию, проголосуем за выдвижение Монастырского, подготовим все необходимые документы и отправим премьер-министру. Он в тот же день подаст на председателя ВРУ. И тогда уже в пятницу мы сможем голосовать после часа вопросов к правительству", - сказал он.
13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.
Аваков восьмой год руководит МВД.
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