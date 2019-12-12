Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует

Аваков говорит о сложном разговоре. Фото: УНІАН

Информация о раскрытии убийства Павла Шеремета является шокирующей.

Об этом было сказано на брифинге МВД, который проводил министр внутренних дел Арсен Аваков. На брифинге также присутствовал президент Владимир Зеленский.

"Информация, которую вы получите, к сожалению, есть не только сенсационной, но и шокирующей.

Украинское общество должно четко осознавать, где та грань, за которой патриотизм превращается в предательство своей страны, преступление. Поэтому, это сложный разговор, но необходимо", - заявил Аваков.

"Речь идет об объявлении подозрения гражданам, которые по мнению следствия, являются фигурантами по делу. Лица, о которых сейчас будем говорить, являются публичными. Они приложили немало усилий, чтобы их псевдонимы стали известными обществу", - продолжил министр.

На брифинге напомнили, что убийство журналиста, гражданина РФ Шеремета произошло 20 июля 2016 года путем подрыва авто.

Из четырех версий, следствие отбросило три и остановилось на версии "дестабилизации социально-политической ситуации в государстве, путем убийства известной личности".

По делу полиция допросила более 3700 человек и провела почти 50 экспертиз.

Показали телефонные разговоры, на которых фигуранты следствия разговаривают о том, что "выпустить 4-5 кассет ГРАДов" на Киев.

Видео брифинга ЗДЕСЬ. Внимание! Ненормативная лексика.

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Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016-го. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. В октябре президент Владимир Зеленский анонсировал результаты расследования убийства Шеремета. Он отметил, что сменит руководство МВД, если не будет результата. 24 сентября правоохранители задержали добровольца-участника АТО Владислава Грищенко на псевдо "Буча". 5 ноября - его жену Инну Грищенко с позывным "Пума". Их арестовали по делу о покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковска. Позже появилась информация, что они могут фигурировать в деле Шеремета. 12 декабря следователи задержали музыканта Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко - их назвали подозреваемыми в убийстве.