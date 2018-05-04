Аваков дал совет россиянам, которых не пустили в Украину

Арсен Аваков доволен, что иностранцев с георгиевскими лентами не пускают в Украину. Фото: izvestia.kiev.ua

Все иностранные граждане должны соблюдать законы Украины, если планируют заехать в нашу страну.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге 4 мая.

"Слава Богу [что не пустили]! Нет уважения к нашим законам и к нашим правилам - путешествуйте другими странами. Есть уважение к нашей стране - используйте здесь наши правила и наши законы. Это касается всех, не только граждан России. Потому что у нас - суверенное государство", - отметил Аваков.

Министр посоветовал иностранцам не ездить в Украину с флагами непризнанных республик и провокационными намерениями.

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4 мая украинские пограничники не пустили на территорию государства двоих россиян. Документы иностранцев были в порядке, но на чемодане у них были запрещенные в Украине георгиевские ленты. Снять эту символику граждане РФ отказались.