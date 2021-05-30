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воскресенье, 30 мая 2021 18:31

"Аваков - черт", "Stop русский мир" - общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка

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&quot;Аваков - черт&quot;, &quot;Stop русский мир&quot; - общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка
Общественность не впервые приходит под Офис президента.

Под Офисом президента общественность собралась на акцию "Покажите нам справедливость!". Люди вышли в поддержку общественного активиста Сергея Стерненка, которого могут приговорить к семи годам и трем месяцам тюрьмы.

Граждане пришли с сине-желтыми флагами, держат плакаты "Стерненку волю", "Мы будем держаться вместе", "AvakOFF", "Stop русский мир", "Stop влиянию русни". На одном из плакатов изображен президент Владимир Зеленский и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Также принесли раскрашенные двери.

Выкрикивали "Аваков - черт", "Венедиктова - чума", "Свободу политзаключенным", "Справедливость". Под ОП - много молодежи, звучит музыка.

"Мы знаем, что заказчиками несправедливого приговора в первой инстанции являются российские агенты в Украине. На каналах госизменщика Медведчука Стерненка годами демонизировали за то, что не дал себя убить во время третьего нападения. Российские помойки распространяли фейки и ложь, пытаясь дискредитировать Сергея, чтобы он остался один на один с врагами нашего государства.

Единственный способ достичь справедливости в Украине - это бороться за нее. И мы продолжим это делать, пока не получим справедливости для всех.

Требовать обещанный справедливый суд", - сообщают организаторы акции.

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Между тем сам Сергей, который находится под домашним арестом, написал людям, которые пришли на акцию, "Спасибо".

После приговора Стерненку люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет Владимир Зеленский.

Ранее волонтер Роман Синицын сообщал, что Сергею Стерненку собираются вынести обвинительный приговор.

23 февраля Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

20 марта общественность пришла под ОП на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.

9 апреля Одесский апелляционный суд отправил активиста под круглосуточный домашний арест.

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30
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