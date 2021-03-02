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вторник, 02 марта 2021 01:03

"Аваков - черт? А может Аваков - ангел?" - министр отреагировал на критику

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&quot;Аваков - черт? А может Аваков - ангел?&quot; - министр отреагировал на критику
Аваков ответил за черта. Фото: РБК

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что иногда работу полиции критикуют несправедливо, а себя назвал "ангелом, который терпит это все".

"А может Аваков ㅡ ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение. Потому у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда ㅡ человечным, но часто ㅡ жестким", он заявил в интервью Натальи Мосейчук.

По словам главы МВД, иногда на работников полиции "наезжают" или несправедливо критикуют.

"Это раскаленная сковородка, это не счастье круглый год, это не сладкая ситуация, это не сладкое место. Здесь, если я нахожу для себя мотивацию, как государственник, прежде всего, находиться на этой позиции для меня ㅡ это окей", ㅡ говорит Аваков.

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При этом Арсен Аваков считает нормальным, что его называют "железной задницей".

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