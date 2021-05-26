Аукционы и десятки миллионов долларов. Как распорядиться госдачами

"То, что Зеленский начинает, - это симулякризация политики, которую он обещал проводить", говорит экономист Алексей Кущ. Фото: "Схемы"

Государственные дачи надо инвентаризировать и продавать на рыночных аукционах. Аудита, который президент Владимир Зеленский анонсировал, недостаточно. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Олексей Кущ.

"Зеленский должен был провести не аудит – проверку соответствия с определенными стандартами. Должен провести инвентаризацию государственных дач. Затем все это выставить на торги. "Феофанию" можно перепрофилировать для социально незащищенных слоев населения – детей, людей с инвалидностью, ветеранов. Или приватизировать ее. тоже самое с автопарком. Все надо инвентаризировать и продать на аукционах. Так привлечь значительные средства в бюджет. Если продать государственные дачи, то это десятки миллионов долларов. Сейчас это просто заполнение информационного пространства", – говорит Кущ.

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И добавляет: "То, что Зеленский начинает, – это симулякризация политики, которую он обещал проводить. Можно вспомнить, что есть специальные сельскохозяйственные предприятия, которые выращивают овощи для президента, специальное молоко или заводы для водки. Это все пришло с плановой экономики, Советского союза, когда был тотальный дефицит. Политические элиты хотели создать для себя островок благополучия".

Экономика для элит в условиях рыночной выглядит анахронизмом, считает Кущ.

"В Советском союзе нельзя было построить дачу, потому что к тебе бы пришли органы, спросить, где взял деньги. Сейчас должен быть узкий перечень лиц, которые могут претендовать на эти государственные дачи – президент, премьер, председатель Верховной Рады. Они могут иметь эти пригородные резиденции с учетом безопасности, разместить там средства связи, специальную охрану. Министры, нардепы – обычные чиновники, получают зарплату. В ее рамках могут снимать любые резиденции, которые могут объяснить в электронных декларациях".

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Потери от того, что чиновники не платят всю стоимость аренды, не самые большие для бюджета, но довольно ощутимые, добавляет экономист. "Если в договоре написано, что улучшение делает арендатор, то ему должны быть возмещения. Если взять дом государственной дачи, обустроить дорогим мрамором, то арендатор, в виде бывшего министра, может сказать, что сделал улучшения в десятки раз больше, чем стоимость дома. Не он должен платить государству, а государство должно компенсировать ему", – говорит Кущ.

Зеленский анонсировал аудит госдач на прошлой неделе после СНБО. Планируют установить перечень лиц, которые десятилетиями проживающих на государственных дачах Дома отдыха Конча-Заспа и комплекса отдыха Пуща Водица. В целом это более 100 госдач и резиденций. Комплекс отдыха Пуща-Водица и Дом отдыха Конча-Заспа, на территории которых расположены государственные дачи, находятся под Государственным управлением делами, содержится за счет государства. Площадь этих VIP-поселков, по данным ГУД, составляет почти 300 гектаров. На территории Конча-Заспы размещен 71 дачный дом и четыре пансионаты на 145 номеров. В Пуще-Водице – пансионат на 36 номеров, 30 домов на 71 семью и различные заведения: клуб-столовая, буфет, склады, прачечная, магазин, бильярдная. Там до сих пор живут несколько сотен членов предыдущих правительств, среди которых: бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин, ексгенпрокурор Святослав Пискун, второй президент Украины Леонид Кучма.