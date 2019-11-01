Ярославский единственный из большого бизнеса поддержал Зеленского по Донбассу - эксперты

Бизнесмен Александр Ярославский готов инвестировать +100 миллионов долларов в восстановление донецкого аэропорта. Фото: LIGA.net

На инвестиционном форуме в Мариуполе Зеленский впервые обозначил, что эффективные экономические реформы невозможны без установления в Украине прочного мира, социально-экономической реинтеграции Донбасса, восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом пишет портал "Дело" в материале по результатам опроса экспертов об инвестиционном форуме в Мариуполе.

Издание отмечает, что одним из главных итогов форума для власти стало то, что и президент, и правительство могут демонстрировать западным партнерам реальный кейс готовности хотя бы одного из самых серьезных бизнесменов финансировать возрождение Донбасса после установления мира.

"Заявление украинского бизнесмена Александра Ярославского о том, что он готов инвестировать 100 миллионов долларов в восстановления донецкого аэропорта, является сигналом, что в Украине есть люди, готовые осуществить реальное вложение денег в восстановление инфраструктуры после урегулирования конфликта", — подчеркнул глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Как сообщали СМИ, только владелец группы DCH Александр Ярославский публично поддержал намерения Владимира Зеленского по Донбассу. Анонсировал инвестпроект строительства нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного.

"Основной вопрос этого форума — восстановление Донбасса. Пока я сюда ехал, у меня появилось предложение правительству Украины: я готов инвестировать 100 миллионов долларов в строительство нового аэропорта в Донецке. Если будут условия для строительства аэропорта, который был практически полностью разрушен, я готов заняться этим проектом, применить опыт моей компании по строительству и эксплуатации аэропортов", — сказал Ярославский.

"Ярославский успешный украинский бизнесмен. Осталась самая малость — разоружить боевиков, убрать их с территории ДНР, ЛНР — и аэропорт восстановят", — заявил президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.