Ярош приоткрыл тайну относительно политических амбиций

Дмитрий Ярош был народным депутатом VIII созыва. Тогда в политику шел, чтобы продвигать законы в сфере обороны. Фото: pravda.com.ua

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош с военнослужащими различных служб обсуждают создание политической силы, которая бы объединила страну.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Сергею Руденко, отвечая на вопрос о планах вернуться в политику.

"Не буду скрывать: я подумываю о таком варианте. Но пока рано об этом говорить. Будем немного еще заниматься войной. Дальше будет видно. Когда депутаты примут закон о территориальной обороне, и если он будет качественным, тогда можно будет заняться какой-то политической деятельностью.

Приоткрою вам маленькую тайну: мы с братьями по оружию из различных силовых структур - Вооруженных сил Украины, МВД, СБУ - собираемся вместе. И считаем, что Украине нужна организация из защитников, такая инициатива, которая была бы объединяющей для государства и политикума. Потому что эта война всех против всех реально задолбала. Она ни к чему конструктивному и государственному не приводит", - рассказал Ярош.

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Он отметил, что в условиях пандемии собирать большое количество людей неправильно, поэтому решение откладывают.

"Я не говорю, что буду там какие-то руководящие роли занимать. Но такие разговоры между побратимами идут. Это и генералы, и старшие офицеры - люди, которые заслужили уважение народа", - добавил Ярош.

В 2013-м Дмитрий Ярош создал общественное движение "Правый сектор", куда вошли ряд патриотических организаций. С апреля 2014 года формировал добровольческие отряды для борьбы с российской агрессией. Участвовал в военных действиях, получили ранение. Позже основал Украинскую добровольческую армию. 2014-го баллотировался на пост президента Украины. Стал 11-м. После этого выиграл выборы в Верховную Раду в округе №39 с центром в поселке Васильковка Днепропетровской области. В прошлом году Ярош предлагал Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность руководителя Трехсторонней контактной группы. Президент проигнорировал.