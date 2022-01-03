Ярош назвал израильского посла агентом Кремля

В то же время Ярош поздравил всех израильтян, которые на украинской стороне. Фото: Gazeta.ua

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош назвал посла Израиля российским агентом.

Об этом заявил в Facebook в понедельник.

"Израильский посол - агент влияния Кремля. Гнать таких "дипломатов" из Украины надо!

Привет всем израильтянам, которые находятся на украинской стороне!", - написал Ярош.

Чрезвычайным и Полномочным послом Государства Израиль в Украине работает Михаэль Бродский. ​

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"Как всегда, очередная попытка искусственно вызвать антисемитизм в Украине воняет кремлевским душком. Должен сказать, что почти все знакомые мне украинцы еврейского этнического происхождения являются настоящими патриотами Украины. И адекватно относятся к истории Украины. За это их ценю и уважаю", - написал бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

"Может, уже пора вернуться из лживой советской "истории" к реальности?", - отметил журналист Айдер Муждабаев.

"Каждый раз, когда посольство Израиля будет осуждать чествование в Украине Степана Бандеры, я буду публиковать пост о Менахеме Бегине. Лидер боевой организации Иргун ( израильская военная организация, действовавшая в 30-40 годах прошлого века. - Gazeta.ua). С точки зрения британской администрации Палестины – особо опасный преступник. Бегин имел единственную цель в жизни – создание независимого Израиля. Бегин стал премьер-министром Израиля. Даже получил Нобелевскую премию мира. А сейчас в Тель-Авиве существует шоссе Менахема Бегина.

Степан Бандера тоже имел главную цель своей жизни – создание независимой Украины. Бандеру убил агент московских коммунистических спецслужб. Ему не удалось дожить до осуществления своей мечты – возникновения украинского государства. Если бы сложилось по-другому, Бандера вполне мог бы стать премьер-министром независимой Украины. Может, даже и Нобелевским лауреатом. Но так же как Менахема Бегина чествуют в Израиле, Степана Бандеру чествуют в Украине", - пишет народный депутат двух созывов Андрей Ильенко.

1 января в Украине отмечали 113 лет со дня рождения лидера Организации украинских националистов, борца за независимость Украины Степана Бандеры. В Киеве состоялось шествие, посвященное этой годовщине. В тот же день посольство Израиля осудило марш.