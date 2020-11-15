Армия реформируется, но в то же время там остаются серые зоны - Верещук

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 639
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
1 Просмотров: 1125
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 396
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 162
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 594
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 990
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 486
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
17
3
5
11
10 самых популярных мэров-победителей
10 самых популярных мэров-победителей
&quot;Забодать могут неслабо&quot; - под судом над Фединой и Зверобой искали взрывчатку
"Забодать могут неслабо" - под судом над Фединой и Зверобой искали взрывчатку
Лерос обвиняет помощника Тищенко в &quot;минировании&quot; Александровской больницы
Лерос обвиняет помощника Тищенко в "минировании" Александровской больницы
ВНО без украинской литературы: под стенами Кабмина требовали отставки Шкарлета
ВНО без украинской литературы: под стенами Кабмина требовали отставки Шкарлета
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Видео
Все видео
За введение режима "карантина выходного дня" высказалось 61,7% опрошенных - Савик Шустер
За введение режима "карантина выходного дня" высказалось 61,7% опрошенных - Савик Шустер
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом
Рестораторы после встречи с Максимом Степановым рассчитывают на дальнейший диалог с Минздравом
Прокремлевский пропагандист Шарий распространяет фейк о Зеленском
Прокремлевский пропагандист Шарий распространяет фейк о Зеленском
Карантинный бунт: Тернополь отказался вводить ограничения на выходные
Карантинный бунт: Тернополь отказался вводить ограничения на выходные
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 693
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2088
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1260
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2142
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 351
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
воскресенье, 15 ноября 2020 22:25

Армия реформируется, но в то же время там остаются серые зоны - Верещук

  Комментировать
Армия реформируется, но в то же время там остаются серые зоны - Верещук
По убеждению Верещук, процесс модернизации армии слишком медленный. Фото: Главком

Украинская армия реформируется и модернизируется, но в то же время там остаются "серые" зоны. Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук.

"Мы модернизуемося. Мы действительно реформируемся и движемся. И это - главное достижение. У нас есть, что показать, у нас есть что представить. Если мы возьмем в процентном отношении - одну только цифру приведу - например: обеспечение армии своими собственными силами, без привлечения внешних так сказать факторов - это 40%. Еще 5 лет назад - было едва 12%. То есть мы понимаем, что мы действительно модернизуемося, у нас действительно идет этот процесс", - цитирует УНН слова политика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ показали видео, как ставят морские ловушки для оккупантов

Вместе с тем, по убеждению Верещук, процесс модернизации армии слишком медленный.

"И, к сожалению, там слишком много коррупции и "серой" зоны. Когда мы не можем установить - прячемся по государственному оборонному заказу, что это, мол, секретно. Там происходит разное, поэтому здесь большой минус", - считает нардеп.

Министры Зеленского закупили в Чехии старый советский металлолом. Речь идет о 152-мм гаубицы "Дана", разработанные в 70-х прошлого столетия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Армия реформируется, но в то же время там остаются серые зоны - Верещук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 9 Просмотров: 61317
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 15147
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 7083
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 1 Просмотров: 5922
Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса
Подтвердили длительный иммунитет после выздоровления от коронавируса Просмотров: 5805
Политика
Министром финансов может впервые в истории США стать женщина
Министром финансов может впервые в истории США стать женщина Просмотров: 63
ЦИК назвал явку на выборах мэров
ЦИК назвал явку на выборах мэров 1 Просмотров: 153
"Преступный" приказ Зеленского, убийство в Минске и мерцательная аритмия: 5 блогов недели
"Преступный" приказ Зеленского, убийство в Минске и мерцательная аритмия: 5 блогов недели
 2 Просмотров: 1332
"Правительство жесткими ограничениями прикрывает свою бездеятельность" - экономист
"Правительство жесткими ограничениями прикрывает свою бездеятельность" - экономист
 2 Просмотров: 225
Сообщили явку на местных выборах
Сообщили явку на местных выборах Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
9
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
6
Создание подгруппы ТКГ по возвращению границы Украины пока не нужно - Кравчук
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
3
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
Голосов: 18332
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть