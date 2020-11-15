Армия реформируется, но в то же время там остаются серые зоны - Верещук

По убеждению Верещук, процесс модернизации армии слишком медленный. Фото: Главком

Украинская армия реформируется и модернизируется, но в то же время там остаются "серые" зоны. Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук.

"Мы модернизуемося. Мы действительно реформируемся и движемся. И это - главное достижение. У нас есть, что показать, у нас есть что представить. Если мы возьмем в процентном отношении - одну только цифру приведу - например: обеспечение армии своими собственными силами, без привлечения внешних так сказать факторов - это 40%. Еще 5 лет назад - было едва 12%. То есть мы понимаем, что мы действительно модернизуемося, у нас действительно идет этот процесс", - цитирует УНН слова политика.

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Вместе с тем, по убеждению Верещук, процесс модернизации армии слишком медленный.

"И, к сожалению, там слишком много коррупции и "серой" зоны. Когда мы не можем установить - прячемся по государственному оборонному заказу, что это, мол, секретно. Там происходит разное, поэтому здесь большой минус", - считает нардеп.

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