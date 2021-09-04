Арестович вслед за Украиной предложил переименовать украинский язык

Арестович предложил переименовать украинский язык. Фото: Главком

Внештатный советник главы ОПУ Алексей Арестович предлагает называть украинский язык "русским".

Он аргументирует это тем, что наша современный язык близок к тому, на котором говорили в Киевской Руси, сообщает Politeka.

По словам Арестовича, мы можем называть наш язык двумя именами - украинский и русский.

Он убежден, что переименование украинского языка в русский, а Украину в Русь-Украину станет хорошим средством борьбы с вражеской пропагандой со стороны России.

"Это удар в самое сердце дракона. Мы выбиваем из них основы их пропаганды", - подчеркнул Арестович.

Он отметил, что переименовывать язык надо не для этого. По его словам, это нужно для того, чтобы украинцы поняли, кем они являются. Борьба с российской пропагандой в этом случае будет бонусом.

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Алексей Арестович накануне предложил изменить название нашей страны и сделать ее двойной - Русь-Украина.