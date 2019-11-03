Арестовали директора лесхоза, который предлагал взятку в $100 тысяч детективу НАБУ

Директор лесхоза предлагал взятку детективу НАБУ. Фото: Сегодня

Директор Гутянского лесхоза Харьковской области предлагал 100 тыс. долларов детективу Национального антикоррупционного бюро Украины за закрытие дела о хищении древесины, его взяли под стражу.

Директор лесхоза предлагал детективу 100 тыс. долларов за закрытие уголовного дела в отношении противоправного отчуждения значительных объемов древесины, принадлежащей госпредприятию, а также о продаже лесопродукции по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Злоумышленник взят под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в 4,9 миллиона гривен.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.