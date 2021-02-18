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пятница, 19 февраля 2021 11:02

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

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22 года назад, 19 февраля 1999-го, в США задержали бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Его арестовало Федеральное бюро расследований в аэропорту Нью-Йорка, куда прибыл самолетом из Афин. Лазаренко попросил у США политического убежища.

  Павел Лазаренко возглавлял Кабмин с июня 1996 по июль 1997 года. Через схемы вывел из Украины несколько сотен миллионов долларов. Фото: УНИАН
Павел Лазаренко возглавлял Кабмин с июня 1996 по июль 1997 года. Через схемы вывел из Украины несколько сотен миллионов долларов. Фото: УНИАН

К тому времени он был действующим народным депутатом Верховной Рады. За два дня до этого с него сняли депутатскую неприкосновенность. Был внефракционным. Представлял партию "Громада", в которую входила Юлия Тимошенко.
В Украине Лазаренко обвиняли в выводе в Швейцарию $ 20 млн. В сентябре 1998 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Он покинул территорию Украины. Сначала уехал в Швейцарию. Затем в Грецию, откуда попал в Штаты. Там его задержали за нелегальный въезд. Швейцарские власти просила выдачи, потому что не явился в суд. Американцы отказали, потому что експремьер был под их следствием.

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Лазаренко нелегально вывел из Украины несколько сотен миллионов долларов США. Средства арестованы на его счетах в Швейцарии и на оффшорах.
Експремьер получил два приговора. В июне 2000-го суд Женевы заочно приговорил его к 1,5 года заключения и штрафу в 10,7 млн швейцарских франков. Через шесть лет суд США приговорил его к 97 месяцам заключения и штрафу в более $10 млн за отмывание денег и другие преступления.

1 ноября 2012 вышел на свободу. Живет с женой Оксаной Циковой близ Сан-Франциско. Пара имеет троих детей.

Выведеные незаконно деньги в Украину пока не вернули.

В ноября 2014 года суд в Вашингтоне разделил $ 100 млн, которые прятал в оффшорах Павел Лазаренко, между банком в Антигуа и правительством США. Почти четверть этой суммы должен был получить банк "Еврофед" на островном государстве Антигуа. А около 75 млн должны были поступить на счета правительства США.
В общем американское правосудие установило местонахождение $ 250 млн, которые были выведены из Украины коррупционным путем.

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Дата
19
февраля

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

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