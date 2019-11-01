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пятница, 01 ноября 2019 14:35

Яременко призвали уйти из кресла председателя комитета

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Яременко призвали уйти из кресла председателя комитета
Позиция фракций заключается в необходимости поставить перед Радой вопрос, целесообразно пребывания Яременко на посту главы "такого важного комитета". ФОТО: Facebook-страница нардепа

Фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" призвали депутата "Слуги народа" Богдана Яременко уйти с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Предложение с трибуны Рады озвучил депутат от "Голоса" Сергей Рахманин.

"Мы считаем, что авторитета парламента как высшего законодательного и коллегиального органа нанесен существенный вред. Поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое, по нашему мнению, имело элементы обвинений в адрес всего законодательного органа и угрозы журналистам, неприемлемо и недопустимо", - сказал он.

Позиция фракций заключается в необходимости поставить перед Радой вопрос, целесообразно ли пребывания Яременко на посту главы "такого важного комитета".

Также Рахманин выразил надежду, что Яременко не будет ждать на оценку коллег, а сам сделает "единственно возможный и правильный шаг".

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"Слуга народа" Яременко попался на интимной переписке в Раде.

В свое оправдание Яременко написал в Facebook, что сделал это специально, чтобы поймать журналистов.

Затем удалил сообщение и опубликовал следующее, где извиняется перед президентом и фракцией.

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01
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