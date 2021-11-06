Арахамию хотят отстранить от работы в Раде

Оппозиция требует отстранить главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию от пленарных заседаний. Фото: facebook.com/david.braun.50951

Народная депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала отстранить главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию от пяти пленарных заседаний за сексистские и дискриминационные высказывания.

Соответствующее депутатское обращение уже передали в регламентный комитет, сообщила Геращенко в Facebook.

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"Во время брифинга в помещении ВР он заявил, что "украинское общество не готово воспринять женщину – министра обороны". Это не первый случай пещерного сексизма из уст лица монобольшинства. Как и не первый случай дискриминационных высказываний в адрес украинцев. Ранее Давид Арахамия позволил себе заявить, что "коррупция – в ДНК я украинцев". Мне даже трудно представить, как бы подобные сентенции от спикера партии власти восприняли, например, в США, Германии или Израиле, если бы кто-то посмел подобное сказать об американцах, немцах или евреях", - говорит Геращенко.

Давид Арахамия пока не комментировал это требование народной депутатки.

5 ноября в Верховной Раде голосовали вопрос отстранения депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко. Причиной стало то, что более двух лет назад Геращенко во время выступления назвала "Слуг народа" зелеными человечками. Однако парламентариям не хватило голосов. "За" отстранение депутата от "ЕС" проголосовали 190 депутатов при необходимом минимуме 226.