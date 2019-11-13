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среда, 13 ноября 2019 05:00

Арахамия знает, кто сливает секретную информацию "Слуги народа"

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Арахамия знает, кто сливает секретную информацию &quot;Слуги народа&quot;
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия готовится разоблачить депутата, который сливает секретную информацию "Слуги народа". Фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "знает, но не может сказать фамилию" нардепа, который публикует внутрипартийную информацию в Telegram-канале под именем "Темный рыцарь".

"Я думаю, что я знаю, но не могу сказать, потому что тогда вся интрига вокруг Темного рыцаря разрушится", - сказал он, сообщает Радио Свобода.

Председатель фракции "намекнул" нардепу, что знает о его причастности к "сливу" инсайдов.

Арахамия пообещал, что в будущем будут "неопровержимые доказательства", которые разоблачат "Темного рыцаря". При этом он признал, что часть информации, которая появляется в этом канале соответствует действительности, хотя и является "субъективной".

"Несколько раз он публиковал информацию, не для общего доступа. Я считаю, что это некорректно с точки зрения корпоративной этики. Была и другая история. Мы посылали проверочные тексты в разные каналы, для того, чтобы увидеть, где они появятся. Это сработало", - сказал Арахамия.

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Глава фракции отметил, что в случае разоблачения, депутат, который распространяет внутрипартийные инсайды, строго наказан не будет. "Пообщаемся с ним. Воспитательная должна быть какая-то беседа. Мы же ничего не можем сделать с депутатом. Это депутат", - сказал он.

Напомним, что Telegram канал "Темный рыцарь" появился в сентябре 2019 года. Менее чем за два месяца существования он собрал более 11 500 фолловеров. В описании к нему говорится, что он сообщает о "темных инсайдах СЕ-команды".

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