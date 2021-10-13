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Арахамия вспомнил, о чем ночью говорил в ресторане с ОПЗЖ

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Арахамия вспомнил, о чем ночью говорил в ресторане с ОПЗЖ
Нардепы Арахамия, Абрамович и Шипайло разговаривают у ресторана Eshak в Киеве около полуночи 16 сентября. Фото: "Украинская правда"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обсуждал в столичном ресторане с нардепом от ОПЗЖ Игорем Абрамовичем тарифы на газ.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Україна 24".

"Там говорят то, что я не помню о чем мы общались. Я тогда был не готов к этому вопросу и не помнил.

Нас было трое - я, Абрамович и господин Остап Шыпайло, который является членом энергетического комитета от фракции "Слуга народа". Мы обсуждали вопрос, который сейчас всех волнует - тарифы на газ. Сейчас кризис в Европе по газу.

И вот как раз у нас был такой вопрос - весь объем, который сейчас добывает Нафтогаз идет на нужды населения и теплокоммунэнерго. Но этого не хватает. И есть дополнительный объем, который потребуют учреждения. И мы обсуждали, потому что господин Абрамович имеет связанный с энергетикой бизнес. Я его спрашивал, как фокус-группу.

Обсуждали законодательную инициативу, чтобы на этот особый период, когда не хватает газа, взять все компании, частные в том числе, добывающих газ - а это господин Ринат Ахметов, Злочевский, Коломойский - взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас это делают по 45 гривен на энергетической бирже. А продавать по себестоимости с минимальной наценкой", - заявил "слуга".

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13 октября журналисты "Українська правда" рассказали, как нардепы от "Слуги народа" Давид Арахамия и Остап Шипайло встречаются с нардепом от ОПЗЖ Игорем Абрамовичем в столичном ресторане Eshak.

Также выяснили, что Арахамия в январе и феврале этого года летал в Вену с женой бортом, который принадлежит структурам пидсанкцийного олигарха Дмитрия Фирташа.

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Дата
13
октября

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