Арахамия рассказал о ситуации с голосами за землю

Сколько сможем выдержать - столько и будем сидеть, говорит Арахамия. Фото: УНІАН

Фракция "Слуги народа" имеет голоса за голосование законопроекта о рынке земли.

Об этом в кулуарах журналистам сказал председатель фракции Давид Арахамия.

"Мы проголосовали на фракции еще раз. У нас есть голоса. Достаточно. Более 226", - сказал нардеп.

"Мы одна команда и вместе идем к рынку земли, который обещали в предвыборных обещаниях как у президента, так и в партии "Слуга народа".

Хотим проголосовать до исчерпания вопроса. Это означает, что фактически сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть. Я вас приглашаю, берите с собой еду и будем работать всю ночь. Должен этот парламент хотя бы одну ночь поработать нормально", - продолжил Арахамия.

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Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа". Между тем представители монобильшинства собрались возле трибуны в сессионном зале.