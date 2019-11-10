Арахамия рассказал о кандидатах на замену Яременко

Арахамия сообщил, что есть три кандидата на замену Яременко. Фото: zik.ua

В "Слуги народа" есть три кандидата на должность главы комитета Верховной Рады по международной политике и межпарламентского сотрудничества вместо нардепа Богдана Яременко, который попал в секс-скандал.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время съезда политической силы в Киеве, передает "Укринформ".

"Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить кто по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, он уже как-то внутри подготовлася, а затем, если он не выиграл, он чувствует себя очень плохо", - сказал Арахамия.

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Арахамия отметил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на пост главы комитета.

Журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. После этого Яременко заявил, что сфабриковал переписки, чтобы поймать журналистов. Впоследствии обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью. В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами. После сканда Яременко сообщил, что сложит полномочия председателя комитета.