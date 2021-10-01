Арахамия раскрыл название награды для "слуг"

На съезд фракции "Слуга народа" глава СН Давид Арахамия придумал номинацию "Золотая сосна".
Вместе с главой партии Александром Корниенко он хочет присудить премию тем нардепам, которые опозорились или оскандалились этого года, сообщает "Телеграф".
Таким образом депутатов могут наказывать за промахи и в дальнейшем.
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В прошлом году оскандалились сами Арахамия и Корниенко. Они сравнили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву с корабельной сосной.
Представитель фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук рассказала в Telegram, что в субботу вечером проведут полушутливое подведение итогов, "наградив" лучших депутатов в нескольких "номинациях".
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