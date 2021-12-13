Арахамия предложил усилить наказание за ложь о гражданстве

Усилить ответственность за ложь о гражданстве предложил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом он сказал на брифинге после заседания фракции, передает УНИАН.
"Я лично всегда выступал за то, чтобы усилить ответственность... У нас же есть уголовная ответственность за недостоверную информацию, которую мы даем в декларациях. Именно таким образом я предлагаю уголовную ответственность за ложь о гражданстве или двойном гражданстве", - сказал Арахамия.
Тогда "все станет на свои места", считает он.
"Если кто-нибудь будет знать, что он солгал, а потом это всплывет, и это уголовное преступление, тогда, поверьте мне, большинство людей будут указывать эту информацию...", сказал глава фракции "Слуга народа".
Арахамия сообщил, что подаст в январе соответствующую законодательную инициативу. "Речь идет об ответственности за недостоверную информацию в декларировании", - пояснил депутат.
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На сайте Верховной Рады появился текст к законопроекту президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве.
Об этом говорится на официальном портале ВРУ.
Законопроект президент аргументировал тем, что люди с украинскими корнями должны чувствовать себя украинцами, а не диаспорой.
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