Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передал СБУ доказательства подкупа протестующих на акции против согласования "формулы Штайнмайера"
Об этом Арахамия рассказал корреспонденту РБК-Украина.
"Да, я вчера передал следователю (заявление), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ", - сказал он.
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Ранее Арахамия заявил, что подписание контактной группой "формулы Штайнмайера" - это технический шаг для перехода в "нормандский формат".
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