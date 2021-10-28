Арахамия объяснил, почему не узнал цитату Сковороды

В следующий раз не ошибусь, пообещал Арахамия. Фото: Facebook

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не изучал в школе украинскую литературу.

Об этом он сообщил в комментарии в Facebook относительно незнания цитаты философа Григория Сковороды "Мир ловил меня и не поймал".

"В школьном аттестате стоит "не вивчав" в разделе "Украинская литература". Тем не менее надо делать выводы и действовать", - написал нардеп.

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Арахамия сообщил, что его пригласили в рабочую группу по празднованию 300-летия Сковороды в следующем году.

"В следующий раз не ошибусь", - пообещал депутат.

25 октября в эфире телеканала "Украина 24" Арахамия сказал, что "понятия не имеет", кто может быть автором цитаты Сковороды и вспомнил американского актера Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь". В социальных сетях после этого появились фотожабы.