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Арахамия объяснил, почему не спешат с укомплектованием Кабмина

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Арахамия объяснил, почему не спешат с укомплектованием Кабмина
Общество негативно воспринимает, когда министров быстро меняют, говорит Арахамия.

Перед тем, как назначать министра, он должен пройти испытание в виде исполняющего обязанности.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV.

Так прокомментировал тот факт, что три должности министров в правительстве до сих пор не заняты - министр энергетики и защиты окружающей среды, министр образования и науки и министр культуры.

"Очень негативно в обществе был воспринят тот факт, что когда мы нанимаем нового министра, а затем он не оправдывает надежд - его меняем. Если это быстро, то это очень негативные последствия.

Поэтому решили делать вроде корпоративного сектора, где есть испытательный срок. И и.о. фактически можно рассматривать как испытательный срок.

И когда министр уже показывает какие-то результаты, сотрудничает с парламентом и все видят, что это нормальный выбор. Тогда мы его вынесем в Верховную Раду и его назначаем", - объяснил Арахамия.

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Касательно министра энергетики, то нардеп сказал: "Это очень важная должность и именно поэтому очень легко сделать какую-то ошибку. Поэтому тот, кто сейчас исполняет обязанности - подобрана. Сейчас она (Ольга Буславець. - Gazeta.ua) осуществляет программу антикризисного реформирования отрасли. Должны сейчас посмотреть результаты, которые ожидаем получить в течение первого месяца. После этого будем ставить вопрос о голосовании ее в парламенте на постоянную должность".

"Есть только один аспект. И. о может восприниматься подчиненными немножко слабее, чем постоянная должность. Но если сильный человек, то они воспринимают его, как надо.

Еще раз повторяю - для важных отраслей очень важно не сделать ошибку", - добавил Арахамия.

Ранее СМИ сообщали, что у команды президента Владимира Зеленского есть как минимум 2 подхода к кадровой политике.

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