Арахамия о Богдане: "Я уже забыл, как он выглядит"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не помнит, как выглядит бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.
Об этом он сказал в кулуарах журналистам, сообщает Gazeta.ua.
Арахамию спросили о выплатах депутатам в конвертах.
"Господин Богдан, я уже забыл, как он выглядит. Посмотрел (интервью. - Gazeta.ua) – специалист по всем вопросам широкого профиля. Потому не буду забирать его хлеб. Возможно, еще три часа будет дополнительных каких-то инсайдов. На DVD нужно записывать десять часов", - сказал нардеп.
Председатель президентской фракции возразил "конверты".
"Я тоже могу сказать много вещей, которые я знаю, но не буду, в отличие от Богдана. Потому что это не правильно делать с точки зрения корпоративной этики.
Богдану нужно не языком говорить в эфире, а пойти и написать об этом в соответствующие правоохранительные органы. Он юрист и адвокат опытный", - сказал Арахамия.
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Также он заявил, что располагает информацией о "Европейской солидарности", ОПЗЖ и "Батькивщине" относительно неофициальных выплат.
"Есть информация. А вы, журналисты, проверьте. И у вас потом появятся расценки, цифры", – заявил.
14 декабря Андрей Богдан заявил, что Арсена Авакова уволили с должности министра внутренних дел из-за народного депутата Евгения Брагара, которого в июле остановили патрульные.
Также рассказал, что "слугам народа" платят наличные деньги в конвертах.
Журналисты сообщали, что нардепы получают ежемесячные доплаты от Офиса президента - за правильные голосования, хорошее поведение, чтобы не разбежались.
"Доплаты" называют от $20 тыс. до $50 тыс. в месяц. Средняя официальная зарплата нардепа - 40 тыс. грн.
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