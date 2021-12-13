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понедельник, 13 декабря 2021 23:20

Арахамия не исключил проведение внеочередного заседания Рады

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Арахамия не исключил проведение внеочередного заседания Рады
Нынешняя пленарная неделя является последней в 2021 году. Фото: Укринформ

Народные депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" не планируют инициировать внеочередные заседания Верховной Рады, но могут возникнуть теоретические обстоятельства для их проведения.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия во время брифинга в Киеве, передает Укринформ.

"Внеочередные (заседания – ред.) не планируем сейчас, но могут быть обстоятельства теоретические (для проведения внеочередных заседаний ВР – ред.)", – сказал политик.

Проводится внутренний опрос членов фракции "Слуга народа" относительно их места нахождения на новогодние праздники и после них. По словам Арахамии, цель опроса – "понять наличие депутатов" на случай созыва внеочередного заседания.

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Во вторник, 14 декабря, народные депутаты планируют продлить пленарное заседание до исчерпания вопросов повестки дня.

Шестая сессия Верховной Рады девятого созыва началась 7 сентября 2021 года. Планируется, что она завершится 21 января 2022 года. Пленарная неделя, которая продлится 14-17 декабря, является последней в 2021 году.

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Дата
13
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