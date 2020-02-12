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среда, 12 февраля 2020 00:34

Арахамия назвал условие, при котором пустил бы воду в Крым. Чубаров возмутился

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Арахамия назвал условие, при котором пустил бы воду в Крым. Чубаров возмутился
Арахамия согласен пустить воду в Крым. Фото: УНИАН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина по Донбассу.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Лидер фракции уточнил, что речь должна идти о полном оставление боевиками территории Донбасса и полный контроль над этими территориями со стороны Украины.

В ответ на такое заявление лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии для UA: Крым заявил, что пустить воду в оккупированный Крым значит сдать России полмиллиона крымских татар.

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"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинский, а их там не меньше 500 000 ... Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду", - сказал он.

В то же время, по его мнению, на ближайших встречах российская сторона может действительно поднять этот вопрос.

5 февраля 2020-го сообщалось, что в аннексированном Симферополе питьевой воды осталось на 90-100 дней. Оккупационные власти планируют отключить горячее водоснабжение и ограничить поставки холодной воды. В трех водохранилищах, из которых подается вода в город, находится на 25-28 миллионов кубометров воды меньше, чем в прошлом году из-за недостатка осадков.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не планирует возобновлять водоснабжение в Крым. Он добавил, что "вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации".

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