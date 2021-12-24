Арахамия назвал себя журналистом и поцапался с "коллегой"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что имеет удостоверение члена Национального союза журналистов Украины.
Об этом он сообщил изданию "Шиповник".
Журналистка спросила, пользовался ли Арахамия бизнес-джетом для визита в Николаев. В ответ он сказал, что "Шиповник" принадлежит представителю ОПЗЖ Артему Ильюку и потому она не может быть журналисткой. Спросил, имеет ли она удостоверение.
"Я же хочу разобраться, если вы журналист издания, принадлежащего оппозиционному политику, то вы же не журналист. Я считаю, что журналистика должна быть вне политики. У нас же нет газеты от "Слуги народа", вы же не видели Арахамии газету какую-то или Замазеевой газету" – сказал он.
Арахамия добавил, что тоже является журналистом и имеет удостоверение от НСЖУ.
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"И у меня есть удостоверение. Я тоже журналист, член Союза журналистов. Я – ваш коллега. Я могу с вами общаться сейчас не как политик, а как коллега", – сказал он.
В открытых источниках нет ничего о журналистской деятельности Арахамии, передает Институт массовой информации. В его биографии на сайте партии "Слуга народа" говорится только об IT-бизнесе и волонтерстве.
Чартерный самолет, на котором летал в Николаев глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, мог оплатить бизнесмен Юрий Калюжный. На видео слуга приземляется в аэропорту "Киев" 23 декабря. Компания Калюжного наибольшая в реализации сельскохозяйственной техники в Украине с долей рынка 35%.
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