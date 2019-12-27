Арахамия назвал самое вкусное блюдо столовой Рады

"Даже в непленарные недели часто о них вспоминаю", - говорит Арахамия. Фото: УНІАН

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в депутатской столовой Верховной Рады больше всего любит сырники.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Новое время"

"Очень люблю сырники. Даже в непленарные недели часто о них вспоминаю", - рассказал нардеп.

Напомним, что сырники в парламентской столовой стоят 45 грн 76 коп.

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В столовой Верховной Рады бутерброд с семгой обойдется депутатам в 48,36 грн, а раньше стоил 39 грн. Бутерброд с икрой вместо 44 грн стоит 55,98 грн. Кекс раньше стоил 14 грн, а сейчас - 19 грн.