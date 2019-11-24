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воскресенье, 24 ноября 2019 05:26

Апелляционный суд оставил без изменений приговор бойцам батальона "Торнадо"

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Апелляционный суд оставил без изменений приговор бойцам батальона &quot;Торнадо&quot;
Бойцов "Торнадо" оставили под стражей. Фото: Корреспондент

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор 12 бывшим бойцам расформированного батальона МВД "Торнадо", приговоренным к различным срокам лишения свободы за совершение тяжких преступлений против мирного населения.

Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 22 ноября 2019 года апелляционные жалобы с дополнениями прокурора отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслана Кравченко, обвиняемых и их адвокатов оставлены без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.

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Приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 года в отношении осужденных оставлен без изменений.

Полный текст постановления будет оглашен участникам судебного производства 2 декабря 2019 года в 11:00.

Бойцов "Торнадо" правоохранители задержали 17 июня 2015 года в Луганской области. Их обвинили в совершении тяжких преступлений, в том числе в жестоком издевательстве над задержанными.

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