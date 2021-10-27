Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию дохода от жомовой ямы Кивы

Адвокаты Кивы пытались доказать, что под ямой находится хранилище нефти. Фото: УП

Решение Высшего антикоррупционного суда о гражданской конфискации 1,2 млн грн дохода от жомовой ямы нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы оставили в силе.

Судьи Апелляционной палаты ВАКС Александр Семенников, Виктор Панкулич и Дмитрий Михайленко подтвердили решение суда первой инстанции по поводу конфискации, сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Сегодня адвокаты сделали неожиданный ход. Они утверждали, что яма - это не совсем яма. Потому что под ней якобы есть целая нефтебаза - резервуары для нефтепродуктов. И поэтому цена аренды так высока. Защитники просили возобновить судебное следствие, потребовать проект нефтебазы и провести экспертизу", - говорится в сообщении.

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В договоре аренды жомовой ямы нет упоминаний о хранилище нефти.

След фирмы, заплатившей народному депутату от ОПЗЖ Ильи Киве 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы в Полтавской области, ведет к оккупированным территориям, сообщили журналисты BIHUS.info. Нардеп Илья Кива обматерил журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, который спросил его об отмывании денег через конвертационные центры. Это произошло в кулуарах Верховной Рады.