Антоненко могут выплатить компенсацию за длительное содержание в СИЗО

Антоненко отпустили под домашний арест. Фото: "Українська правда"

Фигуранту дела Шеремета Андрею Антоненку могут выплатить компенсацию от государства, если его признают невиновным.

Об этом в программе "Свобода слова Савика Шустера" сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Укринформ.

По его словам, фигуганту дела Шеремета Андрею Антоненку могут компенсировать убытки за длительное содержание в СИЗО, если его признают невиновным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антоненко выпустили из-под стражи

"За все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация. Есть соответствующие процедурные гарантии. Расчет, калькуляция будет отдельно, но чем дольше содержание, тем большую компенсацию он получит. Здесь никаких сомнений нет", - сказал министр.

20 июля 2016-го около 7:45 произошел взрыв в автомобиле на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугар отправили под круглосуточный домашний арест.