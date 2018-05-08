Антимонопольный комитет сделает проверку гостиниц, которые подняли цены до финала Лиги Чемпионов

АМКУ проверит отели. Фото: Укринформ

Антимонопольный комитет начал мониторинг рынка гостиничных услуг в Киеве после того, как гостиницы и хостелы существенно повысили цены накануне финала Лиги чемпионов.

"Есть все признаки согласованных антиконкурентных действий владельцев гостиниц, то есть возможен сговор по маркетинговой политике. Однако доказать это будет сложно. Возможно, мы будем сотрудничать с правоохранительными органами, возможно будут выездные проверки", - сообщил председатель киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий, информирует Громадське.

Он пояснил, что повышение цен во время спортивных событий распространенная практика в мире, однако в случае Киева может иметь место сговор, который и проверит Антимонопольный комитет. "Подобные ситуации происходят во всем мире. В 2005 году во Франции оштрафовали крупнейшие гостиничные сети за картельный сговор на примерно 750 млн евро. Подобная ситуация была в ЮАР во время Чемпионата мира по футболу", - отметил Хмельницкий.

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Цены на отели на время Лиги чемпионов в Киеве выросли в сотни раз. Например, один из отелей обычно стоит 550 гривен за ночь, а в день Лиги чемпионов - 220 тысяч гривен. Женский финал Лиги Чемпионов пройдет 24 мая, а мужской - 26. В столице в эти дни ожидают 50 тысяч болельщиков.