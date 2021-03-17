Антикоррупционный суд отказался продлить следствие по Вовку

Павел Вовк выбрасывал повестку о вызове в ВАКС, которую ему несли детективы. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд не продлил срок предварительного расследования по делу по подозрению председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, его заместителей Евгения Аблова и Владимира Келеберды, судей ОАСК, а также других лиц в создании преступной организации.

Такое решение 17 марта принял следователь судья ВАКС Андрей Бицюк, сообщает "Слово і діло"

"Отказать в удовлетворении ходатайства о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве. Постановление обжалованию не подлежит", - заявил судья.

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До этого Вовк в очередной раз не явился в ВАКС для избрания меры пресечения. Поэтому суд прекратил производство по рассмотрению ходатайства о его розыске.

"Это может максимально негативно повлиять на ход дела.

Мы не знаем, что заставило Бицюка так поступить. Возможно, чрезвычайное давление со стороны фигурантов и Высшего совета правосудия, который сегодня же привлек его к дисциплинарной ответственности с подачки судей ОАСК и их адвокатов", - сообщает общественная организация Центр противодействия коррупции.

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Председателя ОАСК не смогли привезти в Высший антикоррупционный суд.