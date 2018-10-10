Антикоррупционеры взялись за Новинского

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло незадекларированные фирмы у нардепа из фракции "Оппозиционный блок", бывшего "регионала" Вадима Новинского. Об этом сообщили в ведомстве.
"Установлено, что Вадим Новинский не указал в декларациях 2015 и 2016 годы информацию о стоимости таких объектов декларирования: принадлежащих ему акций 4 компаний и частей 2 помещений, находящихся в его пользовании", - заявили в НАПК.
Указанные депутатом в каждой декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн грн.
С соответствующей информацией агентство обратилось в Национальное антикоррупционное бюро. Есть основания досудебного расследования.
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В декабре 2016-го Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского.
Нардепа подозревают в причастности к незаконному лишению свободы архиепископа Александра Драбинко 2013-го. Тогда Драбинко был помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана.
В феврале 2014-го Петр Порошенко назвал Новинского "с*кой православной".
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