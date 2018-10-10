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среда, 10 октября 2018 14:48

Антикоррупционеры взялись за Новинского

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Антикоррупционеры взялись за Новинского
Есть основания для досудебного расследования в отношении нардепа Вадима Новинского, говорят в НАПК. Фото: УНІАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло незадекларированные фирмы у нардепа из фракции "Оппозиционный блок", бывшего "регионала" Вадима Новинского. Об этом сообщили в ведомстве.

"Установлено, что Вадим Новинский не указал в декларациях 2015 и 2016 годы информацию о стоимости таких объектов декларирования: принадлежащих ему акций 4 компаний и частей 2 помещений, находящихся в его пользовании", - заявили в НАПК.

Указанные депутатом в каждой декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн грн.

С соответствующей информацией агентство обратилось в Национальное антикоррупционное бюро. Есть основания досудебного расследования.

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В декабре 2016-го Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского.

Нардепа подозревают в причастности к незаконному лишению свободы архиепископа Александра Драбинко 2013-го. Тогда Драбинко был помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана.

В феврале 2014-го Петр Порошенко назвал Новинского "с*кой православной".

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