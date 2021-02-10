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среда, 10 февраля 2021 07:37

Анонсировали совместные учения Украины и НАТО

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Анонсировали совместные учения Украины и НАТО
Украина и НАТО проведут совместные учения Coherent Resilience. Фото: zn.ua

Украина и НАТО проведут совместные учения "Нерушимая устойчивость" (Coherent Resilience).

Они запланированы на сентябрь этого года в Одессе. Этот вопрос обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и озвучили на совместной пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

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"Мы предложили Альянсу наше видение практического масштаба применения Партнерства расширенных возможностей. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Альянсом в области безопасности в Черном море. Сегодня мы с генеральным секретарем НАТО господином Столтенбергом обсудили перспективы углубления практического сотрудничества с Альянсом, подготовку стадии реализации штабных учений в Черном море, которые называются "Нерушимая устойчивость" и будут проведены в Одессе в сентябре 2021 года", - сказал Шмыгаль.

Отдельно он напомнил, что Украина в этом году намерена начать строительство двух военно-морских баз на Черном и Азовском морях.

В Одессе ежегодно проходят международные военные учения Sea Breeze. Они проводятся на территории Украины, начиная с 1997 года.

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