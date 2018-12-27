Анонсировали большое итоговое совещание по результатам военного положения

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26 декабря советник президента Украины Петра Порошенка Юрий Бирюков сообщил, что готовится отчет и совещание по поводу прекращения военного положения. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Ситуация" телеканала "Прямий".

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"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Послезавтра будет большое итоговое совещание на уровне армии. Это будет непублично", - сообщил Бирюков.

Военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длилось 30 суток с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.