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четверг, 04 октября 2018 12:07

Андрей Золотарёв об Олеге Михайлике и грузинском следе

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Андрей Золотарёв об Олеге Михайлике и грузинском следе
Политолог Андрей Золотарев прокомментировал массированную информационную атаку на мэра Одессы. Фото: Пресса Украины

Политолог Андрей Золотарев считает, что нападения на активистов являются частью плана по смещению Геннадия Труханова с поста градоначальника Одессы. Главный месседж эксперта состоит в том, что только путем нагнетания истерии в информационной среде, политические оппоненты могут сместить неугодного, но весьма популярного среди одесситов мэра.

Поддержка Геннадия Труханова составляет порядка 60%, напомнил политолог, поэтому у его противников нет шансов победить на выборах городского головы в 2019 году даже с помощью махинаций. Остается силовой и кровавый вариант, в котором активистам отводится роль "жертвенных ягненков" во имя революции.

Таким образом создается благоприятная почва для отстранения мэра "в ручном режиме". Отсюда и главный посыл, который заполонил все СМИ, мол, "мы теряем Одессу" и ее надо срочно спасать.

Такой вывод Андрей Золотарев сделал из массированной информационной атаки на мэра Одессы, имеющую все признаки хорошо организованной и продуманной акции.

"Свалить Труханова на выборах нереально, рейтинг поддержки одесского градоначальника за 60% исключает такой вариант. Поэтому остаётся только шить "государево дело" и пытаться сделать это руками правоохранительных органов. Однако сначала необходимо создать необходимую базу общественной поддержки", - пишет Андрей Золотарев на своей страничке в "Фейсбук".

В подтверждение выдвинутой версии политолог привел примеры манипуляций общественным мнением.

В частности, предполагаемых участников нападения на активиста Олега Михайлика грузинской национальности сразу же и без каких-либо доказательств связали с мэром Одессы. При этом абсолютно никто не вспоминает, что грузинский криминалитет массово нахлынул в Одесскую область после 2014 года, когда облгосадминистрацию возглавил Михаил Саакашвили.

"Признать этот факт обличителям Труханова мешает свойственная им "готтентотская мораль". Суть которой, если "патриот" съел "ватника", то в этом ничего предосудительного нет, а вот если "ватник" вдул "патриоту" то это преступление высшей меры. Например, в сети масса негативных материалов про муниципальную охрану в Одессе и почти ничего про такую же структуру, которая создана и работает в Днепре", - объяснил Андрей Золотарев.

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Дата
04
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