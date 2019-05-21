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среда, 22 мая 2019 00:07

Андрей Парубий обвинил Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции

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Андрей Парубий обвинил Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции
Парубий заявил, что Зеленский нарушил конституцию. Фото: РБК

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в грубом нарушении Конституции.

"Грустно и тревожно, что Гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на посту с грубого нарушения Конституции. Плохой знак", - написал Парубий в Facebook.

Что именно имел в виду спикер парламента – роспуск Рады или новые кадровые назначения – он не уточнил.

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Ранее стало известно, что команда Зеленского готовит на завтра правки в закон о выборах.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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