Американское издание написало об увольнении Коболева

Увольнение Кабинетом министров председателя Нафтогаз Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров с Международным валютным фондом.
"Неожиданный шаг рискует огорчить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд. Которые поддержали Коболева и уже были поражены массовым уходом реформаторов, которые оставляют Администрацию президента Владимира Зеленского", - написало американское издание Bloomberg, сообщает "Слово і діло"
Издание также называет Коболева основным архитектором капитального ремонта энергетики, что, по их мнению, помогло Украине сократить бюджетный дефицит.
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Также отмечают, что НАК именно при Коболеве выиграл многомиллиардный спор с российским "Газпромом".
"Смещенный председатель Нафтогаза заявил в Facebook, что не знал об увольнении и не ушел в отставку.
Позиция компании заключается в том, что этот шаг нарушает закон, а также более широкие правила корпоративного управления, о чем заявила по телефону прес-секретарь Нафтогаза Елена Осмоловская", - пишет издание.
28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз України - Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко.
Андрей Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 года.
Нафтогаз добился в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от Газпрома на $4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа.
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