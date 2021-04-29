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четверг, 29 апреля 2021 09:47

Американское издание написало об увольнении Коболева

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Американское издание написало об увольнении Коболева
Андрей Коболев семь лет возглавлял Нафтогаз. Фото: Facebook.com/andriy.kobolyev

Увольнение Кабинетом министров председателя Нафтогаз Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров с Международным валютным фондом.

"Неожиданный шаг рискует огорчить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд. Которые поддержали Коболева и уже были поражены массовым уходом реформаторов, которые оставляют Администрацию президента Владимира Зеленского", - написало американское издание Bloomberg, сообщает "Слово і діло"

Издание также называет Коболева основным архитектором капитального ремонта энергетики, что, по их мнению, помогло Украине сократить бюджетный дефицит.

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Также отмечают, что НАК именно при Коболеве выиграл многомиллиардный спор с российским "Газпромом".

"Смещенный председатель Нафтогаза заявил в Facebook, что не знал об увольнении и не ушел в отставку.

Позиция компании заключается в том, что этот шаг нарушает закон, а также более широкие правила корпоративного управления, о чем заявила по телефону прес-секретарь Нафтогаза Елена Осмоловская", - пишет издание.

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаз України - Андрея Коболева. Вместо него компанию возглавил Юрий Витренко.

Андрей Коболев возглавлял Нафтогаз с марта 2014 года.

Нафтогаз добился в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от Газпрома на $4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа.

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