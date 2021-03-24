Американец заработал $18 млн на сделке с вице-премьером Уруским

Американская компания Enerkon заработала более $18 млн на сделке с Уруским. Фото: kmu.gov.ua

После заявлений о сотрудничестве с Украиной по строительству объектов возобновляемой энергетики в Чернобыле и запуск Национального оператора 5G-связи акции американской компании Enerkon выросли. Чистая прибыль владельца составляет более $18 млн, выяснили журналисты "Схем". В деле фигурирует министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

В американо-украинской отчете о предоставлении лоббистских услуг отмечают 2 имени: Олега Уруского и американского бизнесмена Бенджамина Баллаута.

Владелец компании Баллаут уточнил, что Enerkon и Кабмин подписали меморандум, согласно которому американскую компанию "наградили" возможностью построить в Чернобыльской зоне отчуждения мощную солнечную электростанцию ​​и завод по производству "зеленого" водорода. Также планируют принять участие в создании национального оператора 5G-связи в Украине на базе государственного предприятия "Укрдорсвязь".

За последние 3 месяца стоимость акций Enerkon выросла более чем в 50 раз - с 4 центов до $2. Такой скачок, по мнению юристов, работающих с фондовыми рынками, стало возможным, потому что компания постоянно в своих пресс-релизах вспоминала о бизнес-проектах в Украине. После заявления о строительстве солнечной станции в Чернобыльской зоне стоимость акций начала расти.

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Они подорожали более в чем 10 раз с момента первого анонса переговоров со стороны Enerkon. Таким образом чистый капитал ее основателя Баллаута, которому принадлежит 50,3% акций компании, может составить более $18 млн.

В пресс-службе Уруского отметили, что "не планируют участвовать или содействовать в создании проектов, которые обнародовала компания".

В прошлом году Уруский подписал документы, которые позволили провести оценку имущества оборонного завода "Радар", землю под которым впоследствии были украдены во незаконную застройку. Услуги лоббистов разрешены. Ими пользовались руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и президент Владимир Зеленский. Ранее компания Diplomatic Trade не предоставляла такие услуги ни украинском, ни представителям любых других стран.