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Американцы готовы поддержать Украину и извиняются за негативное влияние на нашу страну - Ткаченко

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Американцы готовы поддержать Украину и извиняются за негативное влияние на нашу страну - Ткаченко
Народный депутат Александр Ткаченко прокомментировал ситуацию с США

Одесский мажоритарщик по 141 округу Александр Ткаченко провел ряд встреч в Вашингтоне и Нью-Йорке. В частности, Ткаченко удалось пообщаться с сенатором Крисом Мерфи, конгресменом Брайном Фитцпатриком, директором управления по восточно-европейским делам государственного департамента США Брэдли Фреденом, экспертами и гостями круглых столов, которые проходили под эгидой Атлантического совета США Atlantic Council и американо-украинского бизнес совета USUBC. Все представители выразили поддержку Украине, реформам и президенту Владимиру Зеленскому. Примечательно, что именно в эти дни Владимир Зеленский впервые провел официальную встречу с Дональдом Трампом в рамках 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президенту Украины удалось избежать втягивания Украины в предвыборный скандал другой страны и озвучить четкую позицию относительно двух важнейших войн – с коррупцией в Украине и на востоке страны.

Американцы очень положительно оценили результаты встречи и, в частности, ответ украинского президента на провокационные вопросы о расследовании дел, которые интересуют американского президента. "Я ничего никому не должен", - заявил Владимир Зеленский.

"Я имел возможность встретиться как с республиканцами, так и с демократами – они однозначно заявили, что ни одна страна не может быть предметом предвыборных манипуляций. Американцы готовы поддержать Украину и извиняются за влияние на нашу страну", - прокомментировал ситуацию из США народный депутат Александр Ткаченко. По его словам, кто-то очень сильный пытается играть позицией Украины, поэтому особенно важно, что президент Владимир Зеленский сохраняет паритет в этой ситуации.

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