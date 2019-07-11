Алексей Дубинский снял с выборов свою кандидатуру

Я, Алексей Дубинский, зарегистрирован ЦИК кандидатом в народные депутаты Украины по округу №94 (Киевская обл., города Васильков и Обухов и соответствующие районы), заявляю о решении снять свою кандидатуру.

Посмотрев видеообращение кандидата от политической партии "Слуга народа" Александра Дубинского, я осознал весь масштаб грязной предвыборной кампании, которая развернута на нашем 94-м округе. Я шокирован тем, как ведет кампанию против него представитель прошлой власти – первый заместитель главы парламентской фракции "БПП" в Раде Игорь Кононенко и его правая рука Жан Новосельцев. И мне стыдно, что некоторым образом причастен к этой грязи. На 94-м округе зарегистрированы сразу три бывших журналиста с "1+1", а также 5 представителей разнообразных ГО, фондов и ЧП "Слуга народа". И в придачу было три однофамильца Александра Дубинского. Все это с одной единственной целью – запутать людей и не дать им проголосовать за Александра Дубинского.

Я не хочу принимать в этом участие. Не хочу быть причастным к обману избирателей и членов избирательных участков, к искажению результатов волеизъявления. Я стал жертвой политических интриг представителей прошлой власти. Но имею достоинство и снимаю свою кандидатуру.

Однако, кроме меня и Александра Дубинского на округе №94 есть еще двое почти-однофамильца Дубинских – жители Умани и Смелы Черкасской области Максим Дубинский и Вадим Дубинский. Призываю этих людей одуматься и не принимать участия в грязных предвыборных технологиях прежней власти. С этой конкретно просьбой обращаюсь к техническим кандидатам господина Кононенко – Жану Новосельцеву, Николаю Пидгурскому и другим. Еще есть время, возьмите с меня пример и снимите свои кандидатуры – не позорьте себя и избирательный процесс в стране! Пусть на 94-м округе победит тот, кому действительно доверяют люди.

Я за честные выборы и честную борьбу. Желаю победы любому кандидату, которого выберут жители округа сознательно и без обмана.