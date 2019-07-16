Активность Зеленского подняла рейтинг "Слуги Народа" – Фесенко

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко говорит, что о популярности той или иной партии нельзя судить, ориентируясь на мнения пользователей Facebook

Рост рейтинга партии "Слуга Народа" объясняется активностью президента Владимира Зеленского, которую он проявляет в последние недели.

Такое мнение высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Поездка Зеленского по регионам, "воспитание" чиновников на публике – все это поддерживается большей частью тех избирателей, которые проголосовали за него. Рейтинг партии даже выше, чем результат Зеленского в первом туре", – сказал политолог.

Он также подчеркнул, что о популярности той или иной партии нельзя судить, ориентируясь на мнения пользователей Facebook.

"Facebook – не показатель. Если исходить из него, то Порошенко должен был стать безоговорочным победителем президентских выборов. Здесь такая же ситуация. За Зеленского и его партию голосует не Facebook, а реальные жители Украины. И таких большинство – нравится это кому-то или нет",– отметил Фесенко.

Напомним, во вторник Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, проведенного с 3 по 13 июля. За партию "Слуга Народа" готовы проголосовать 52,3% из числа тех, что уже определились с выбором. Остальные голоса распределились так: "Оппозиционная платформа – За Жизнь" – 10,3%, "Европейская Солидарность" – 7,9%, "Батькивщина" – 5,8%, "Сила и Честь" – 5,1%. Согласно опросу, партия "Голос" с рейтингом 4% не преодолевает барьер для прохождения в парламент.