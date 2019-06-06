Активисты пикетируют дом Порошенко

6 июня активисты пикетируют имение пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом.

Об этом сообщает Страна.

Автор: Страна Активисты пикетируют возле дома Порошенко

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Люди требуют немедленного ареста самого Порошенко и его соратников Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома.

Автор: Страна Активисты пикетируют возле дома Порошенко

Около 120 человек с флагами Украины и ОУН возле дома на улице Луговой жгут шины и фаера.

Пресс-секретарь 5-го президента Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил Владимира Зеленского в плагиате.