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пятница, 23 июля 2021 11:55

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли
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Год назад, 23 июля ночью неизвестные подожгли дом председателя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина. Он живет в селе Гнидын под Киевом.

"Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал Шабунин в Facebook.

Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". За это предусмотрено от трех до 10 лет тюрьмы.

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На событие отреагировало представительство ЕС и посольство США в Украине. Призвали власть привлечь виновных к ответственности.

"Те, кто поджег мой дом, прекрасно понимают, что расследовать это преступление придется Нацполиции Арсена Авакова, а процессуальное руководство ляжет на плечи генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Поэтому заказчики поджога четко осознавали, что наказание их не догонит. Это политическая ответственность Зеленского, потому что никто из нас не может "отремонтировать" Нацполицию или уволить судью. Для этого существует политическая власть, которую мы выбираем. Она, в теории, должна ремонтировать неработающие институты нормативным регулированием и кадровыми решениями", - заявил тогда Шабунин.

Через четыре месяца после поджога "суперреформованная" Аваковым полиция не смогла найти даже исполнителей, сообщил позже активист.

"Исполнителей - не организаторов или заказчиков. Трудно представить, как сильно надо было стараться, чтобы не найти исполнителей. Со всеми камерами в том районе, с возможностью физического захода на улицу только из двух мест, со всеми оперативными возможностями полиции", - отметил.

В декабре 2020 года под дверью квартиры матери Шабунина в Ровно обнаружили взрывчатку.

На прошлой неделе Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Парламент уволил с этой должности Арсена Авакова. Предварительно он написал заявление об отставке. Аваков более семи лет руководил МВД.

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Дата
23
июля

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли

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